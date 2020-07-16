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Süper Loto ve Para Loto çekildi

Süper Loto ve Para Loto oyunlarının çekilişleri yapıldı.

Süper Loto ve Para Loto çekildi
16.07.2020 22:03 | Son Güncelleme: 16.07.2020 23:00

Süper Loto ve Para Loto oyunlarının çekilişleri yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 665. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 12, 19, 22, 33 ve 38 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 984 bin 94 lira 90 kuruşluk ikramiye devretti.

Öte yandan internet üzerinden oynanan "Para Loto"nun da 7. hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 1 milyon 596 bin 522 lira 7 kuruşluk ikramiye devretti.

Kaynak: AA

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