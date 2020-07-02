Süper Loto ve Para Loto çekildi Süper Loto ve Para Loto oyunlarının çekilişleri yapıldı.

Süper Loto ve Para Loto oyunlarının çekilişleri yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 662'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 9, 17, 21, 36 ve 39 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 917 bin 983 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Ümraniye ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Öte yandan, internetten oynanan "Para Loto"nun da 4'üncü hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 1 milyon 158 bin 236 liralık ikramiye devretti.

Kaynak: AA