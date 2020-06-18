Süper Loto ve Para Loto çekildi Süper Loto ve Para Loto oyunlarının çekilişleri yapıldı.

Süper Loto ve Para Loto oyunlarının çekilişleri yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 661. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 7, 8, 20, 37, 43 ve 46 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 11 milyon 561 bin 981 lira 70 kuruşluk ikramiye devretti.

Öte yandan internet üzerinden oynanan "Para Loto"nun da 3. hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 721 bin 199 lira 26 kuruşluk ikramiye devretti.

Kaynak: AA