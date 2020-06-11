Süper Loto ve Para Loto çekildi Süper Loto ve Para Loto oyunlarının çekilişleri yapıldı.

Süper Loto ve Para Loto oyunlarının çekilişleri yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 660. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 9, 15, 19, 29 ve 51 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 723 bin 792 lira 38 kuruşluk ikramiye devretti.

Öte yandan internet üzerinden oynanan "Para Loto"nun da 2. hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 514 bin 425 lira 10 kuruşluk ikramiye devretti.

Kaynak: AA