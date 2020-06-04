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Süper Loto ve Para Loto çekildi

Süper Loto ve Para Loto oyunlarının çekilişleri yapıldı.

Süper Loto ve Para Loto çekildi
04.06.2020 21:49 | Son Güncelleme: 04.06.2020 21:49

Süper Loto ve Para Loto oyunlarının çekilişleri yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 659. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 24, 28, 35, 44 ve 48 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 128 bin 157 lira 67 kuruşluk ikramiye devretti.

Öte yandan internet üzerinden oynanan "Para Loto"nun da 1. hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 250 bin 16 lira 56 kuruşluk ikramiye devretti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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