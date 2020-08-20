Süper Loto sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto kuralları nelerdir? Süper Loto nasıl oynanır? Süper Loto bilet sorgulama ekranı! MP TV canlı izle! Şans oyunu severlerin vazgeçilmez oyunlarından Süper Loto hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Süper Loto oynayanlar Süper Loto sorgulama nasıl yapılır, Süper Loto kuralları nelerdir ve Süper Loto nasıl oynanır konuları araştırıyor. İşte, Süper Loto bilet sorgulama ekranı! MP TV canlı izle!

Şansına güvenenlerin en çok oynadığı oyunlardan olan Süper Loto hakkında Süper Loto kuralları nelerdir, Süper Loto nasıl oynanır gibi konular araştırılıyor. Peki, Süper Loto bilet sorgulama ekranı nedir? Süper Loto bilet sorgulama nasıl yapılır? MP TV canlı izle!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

• Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamı doğru tahmin edilmelidir.

• İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 rakamı doğru tahmin edilmelidir.

• Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 rakamı doğru tahmin edilmelidir.

• Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 rakamı doğru tahmin edilmelidir.

• Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 rakamı doğru tahmin edilmelidir.

Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak Biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır

Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Süper Loto oynayabilir.

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MİLLİ PİYANGO SÖZLÜĞÜ:

Amorti:

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

Düz Seri:

Birbirini sıralı olarak izleyen ve son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on ve yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.

Karışık Seri:

Birbirini sıralı olarak izlememekle birlikte son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on veya yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.

Çapraz Seri:

Milli Piyango biletlerin onluk veya yüzlük serilerin düzenlenmesi sırasında ilk ve son rakamlarının 0'dan 9'a kadar sıralanmış biçimidir.

Hamiline Ait Olma:

Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri yasa gereği taşıyana (hamiline) aittir. Bileti ibraz eden her kişi, ikramiye almaya hak kazanır.

Bayi Ödeme Yetkisi:

Milli Piyango oyunları sabit ve gezici bayilerinin yasal olarak ödeyecekleri ikramiye tutarıdır.

Sayısal Oyunlar:

Çevrimiçi (On-Line) sistem ile Milli Piyango sayısal oyun bayiinde bulunan terminalden üretilen biletle oynanıp, çekilişi yapılan şans oyunları.

Sen Seç:

Talep edildiğinde Milli Piyango sayısal oyun bayi terminalinden, kupon doldurmadan rakamların sistemce rastlantısal olarak üretilmesine dayanan sayısal oyun bilet türü.

Çoklu Çekiliş:

Ardışık olarak iki, üç veya en fazla dört çekilişe kadar geçerli olması seçilmiş sayısal oyun bileti. Sen-seç olarak üretilen bilette de çoklu çekiliş seçimi yapılabilir.

Kazı-Kazan:

Bastırılan bilet, kart, kupon vb. gibi özel bölümlerinin kazınması ya da açılması ile belirli kurallara göre şekil, resim, motif, tutar, rakam ve benzerlerinin bulunmasına dayalı ikramiye kazandıran talih oyunu. Milli Piyango İdaresinin Hemen-Kazan oyunu halk arasında kazı kazan olarak biliniyor.