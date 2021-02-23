Süper Loto sonuçları bugün açıklandı mı? 23 Şubat - Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama! Canlı izle

Süper Loto'da heyecan bugün devam ediyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da kazandıran numaralar saat 21:30'da açıklanacak ve canlı yayında haberimizde yer alacak... Süper Loto sonuçları bugün açıklandı mı? 23 Şubat - Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama! Tıkla öğren

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV ile Youtube canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün (23 Şubat 2021 Salı) şanslı numaralarla belli oluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans işbirliğinde gerçekleşen ve Milli Piyango Online MP TV canlı yayında 13 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyeyi kazandıracak numaralar şans oyunu severler tarafından merak edilerek 23 Şubat MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor. Süper Loto sonuçları bugün açıklandı mı?23 Şubat - Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama! Canlı izle

SÜPER LOTO SONUÇLARI (23 ŞUBAT)

Milli Piyango Online ile 23 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları ile kaznadıran numaralarla MPİ bilet sorgulama motoru detayları şu şekilde;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 23 Şubat Süper Loto sonuçları:

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.