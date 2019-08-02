Süper Loto sonuçları belli oldu! 1 Ağustos Süper Loto sonuçları sorgula!

Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları düzenlenen Süper Loto sonuçları belli oldu. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan Süper Loto çekilişinde birden 54'e kadar sıralı bir şekilde dizilmiş toplardan altı tanesi seçildi. Büyük umutlarla oynanan Süper Loto kuponlarında altı bilen olmadı. 7. kez devir eden Süper Loto'da gelecek hafta ikramiyenin 25 milyon olması bekleniyor. İşte Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto oyununun 615'inci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 13, 24, 26, 40, 50 ve 53 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun 615. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 20 milyon 725 bin 541 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 71 kişi 13 bin 80 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 967 kişi 202 lira 70'er kuruş, 3 bilen 107 bin 323 kişi 15 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 3 milyon 636 bin 567 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 562 bin 238 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 432 bin 848 lira kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto kısaca, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NASIL, NEREDEN ÖDENİYOR?

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.