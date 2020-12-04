Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango 3 Aralık 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama!

3 Aralık 2020 Perşembe günü süper Loto çekiliş sonuçlar canlı çekilişle belli oluyor. Vatandaşlar süper loto Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? diye merak ediyor. Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte Milli Piyango 3 Aralık 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

3 Aralık 2020 Perşembe günü süper Loto çekiliş sonuçlar canlı çekilişle belli oluyor. Vatandaşlar süper loto Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? diye merak ediyor. Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte Milli Piyango 3 Aralık 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak şanslı numaraları doğru tahminle 17 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye kazananı olmak amacıyla 3 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı sorusuyla araştırma yapıyor. MP TV canlı çekiliş ile 3 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları ve Milli Piyango idaresi bilet sorgulama sayfasına buradan erişerek büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (3 ARALIK 2020 PERŞEMBE)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans işbirliğiyle Milli Piyango Online - MP TV canlı yayınıyla şanslı numaraları belli olan 3 Aralık Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 3 Aralık Süper Loto sonuçları: 29 - 12 - 42 - 60 - 19 - 2

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.