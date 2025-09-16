Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Eylül Salı Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusu, 16 Eylül Salı tarihli çekilişi bekleyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Birçok kişi, kazanan numaraların belli olup olmadığını ve ne kadar ikramiye dağıtıldığını öğrenmek için sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. Peki, bu haftaki çekilişte büyük ikramiye miktarı ne kadar olacak? İşte 16 Eylül 2025 Süper Loto çekilişini anbean takip edebileceğiniz canlı yayın sayfası ve sonuçları öğrenme yolları!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

• Süper Loto, 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 tanesinin seçilmesine dayalı bir şans oyunudur. Seçilen her 6 sayı, bir kolon olarak kabul edilir.

• Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

• Dileyen oyuncular, sayı seçmek istemediklerinde kolon altındaki "Sen Seç" kutusunu işaretleyerek sistemin rastgele 6 sayı belirlemesini sağlayabilir.

• Bir kolonda 6'dan fazla sayı seçilerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, seçilen fazla sayılardan oluşabilecek tüm kombinasyonları otomatik olarak üretir ve her kombinasyonu ayrı kolon olarak değerlendirir.

• Oyuncular isterlerse arkadaşlarıyla birlikte Ortak Bilet satın alabilir. Ortak Bilet, bir veya birden fazla biletin birden çok kişi tarafından farklı pay oranlarıyla alınmasıdır ve satın alım tamamlandığında her katılımcının hesabına yansır.

• Süper Loto oynamak için Milli Piyango mobil uygulaması, internet sitesi ya da en yakın yetkili satış noktaları kullanılabilir.

16 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Eylül Salı günü yapılacak Süper Loto çekilişinin sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş sonuçları açıklandığında resmi kaynaklar üzerinden erişime sunulacaktır.