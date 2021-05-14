Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Mayıs Cuma Süper Loto sonuçlarına nereden bakılır? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı!

Süper Loto için araştırmalar devam ediyor. 14 Mayıs Cuma Süper Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşecek! 14 Mayıs Cuma 2021 Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası! 14 Mayıs Cuma Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Süper Loto kuralları neler? Süper Loto ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

Süper Loto için araştırmalar devam ediyor. 14 Mayıs Cuma Süper Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşecek! 14 Mayıs Cuma 2021 Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası! 14 Mayıs Cuma Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Süper Loto kuralları neler? Süper Loto ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

14 MAYIS CUMA 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sisal Şans, Süper Loto'nun yeni çekilişi 14 Mayıs Cuma tarihinde saat 21:30 'da gerçekleşti. Sonuçlarını sayfamızdan takip edebilirsiniz.

14 MAYIS CUMA SÜPER LOTO SONUÇLARI:

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.