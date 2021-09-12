Süper Loto sonuçları açıklandı! 12 Eylül Pazar Süper Loto sonucu sorgulama! Süper Loto ikramiyesi ne kadar?

Milli Piyango Online 12 Eylül Pazar tarihli Süper Loto sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim merak ediliyor. Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 12 Eylül 2021 Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası! 12 Eylül Pazar Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı! Süper Loto ne zaman çekilecek? İşte tüm cevapları!

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Süper Loto çekilişi 21.30'da açıklandı.

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SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NE KADAR?

Süper Loto sonuçları saat 21.30'da açıklandı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

• Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

• Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

• İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

• Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

• Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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