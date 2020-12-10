Süper Loto sonuçları 9 Aralık 2020 - MPİ Süper Loto açıklandı mı? Süper Loto ne kadar devretti? Süper Loto çekiliş günleri!
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Süper Loto sonuçları 9 Aralık 2020 - MPİ Süper Loto açıklandı mı? Süper Loto ne kadar devretti? Süper Loto çekiliş günleri!

10.12.2020 17:08 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:12
Süper Loto sonuçları 9 Aralık 2020 - MPİ Süper Loto açıklandı mı? Süper Loto ne kadar devretti? Süper Loto çekiliş günleri!

Süper Loto çekilişi canlı ve noter huzurunda 9 Aralık gerçekleşecek. Çekilen numaraları haberimizden öğrenebilirsiniz. Büyük ikramiye sahibi belirlendi. Peki, Süper Loto nasıl oynanır?

9 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI

En son çekilen Süper Loto hakkında detaylar;

Sisal Şans, Süper Loto'nun yeni çekilişi 9 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Süper loto sonuçları 9 Aralık saat 21:30'da açıklanan süper loto sonuçları;

9 Aralık Perşembe Süper Loto sonuçları : Açıklanır açıklanmaz buradan takip edebilirsiniz.

9 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI

9 Aralık Perşembe Süper Loto sonuçları : Açıklanır açıklanmaz buradan takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur.

Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer.

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer.

Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir.

Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir.

Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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