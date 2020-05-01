Süper Loto sonuçları 30 Nisan 2020 - MPİ Süper Loto 654. hafta
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Süper Loto sonuçları 30 Nisan 2020 - MPİ Süper Loto 654. hafta

Süper Loto sonuçları 30 Nisan 2020 - MPİ Süper Loto 654. hafta
01.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:32

30 Nisan Süper Loto sonuçları belli oldu! MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto'nun 654. hafta çekilişi yapıldı. Geçen hafta da büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadığından ikramiye sonraki haftaya devretmişti. İşte, Süper Loto sonuçları, 654. hafta Süper Loto çekilişi, 653. hafta çekiliş sonucu, canlı çekiliş linki ve detaylar…

Süper Loto sonuçları için dün akşam şanslı 6 numara çekildi ve kazanan numaralar açıklandı. Geçen hafta yapılan çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihli çıkmadı ve 4.697.771,31 TL bir sonraki haftaya devretti. 30 Nisan Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 6.901.625,53 TL olarak belirlendi. 654. hafta çekilişi yapıldı ve ödül devretti. Süper Loto nasıl oynanır?

654. HAFTA SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ YAPILDI

30 Nisan 2020 günü 654. Süper Loto sonuçları noter huzurunda canlı olarak aktarıldı. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde yapılan çekiliş saat 21.15'te başladı. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto canlı izle...

30 NİSAN 2020 PERŞEMBE SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto oyununun 654. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3, 6, 7, 8, 46 ve 47 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun 654'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 6 milyon 901 bin 625 lira 53 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 88 kişi 5 bin 671 lira 25'er kuruş, 4 bilen 3 bin 56 kişi 177 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 59 bin 949 kişi 15 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Süper Loto sonuçları için tıklayınız...

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Süper Loto çekilişinde özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

**Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,**

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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