Süper Loto sonuçları! 30 Eylül Perşembe Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto bugün kazanan numaralar neler?

Süper Loto için araştırmalar devam ediyor. 30 Eylül Süper Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 30 Eylül 2021 Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası! 30 Eylül Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları açıklandı! Yenilenen Süper Loto kuralları neler? Süper Loto ikramiyesi ne kadar, devretti mi? 30 Eylül Süper Loto sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

30 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Eylül Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar 21:30 'da açıklanacak.

En son yapılan 28 Eylül Süper Loto sonuçları kazanan numaralar : 15-26-27-37-51-58

SÜPER LOTO SONUÇLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

