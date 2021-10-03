Süper Loto sonuçları! 3 Ekim Pazar Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto bugün kazanan numaralar neler? - Haberler
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Süper Loto sonuçları! 3 Ekim Pazar Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto bugün kazanan numaralar neler?

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Süper Loto sonuçları! 3 Ekim Pazar Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto bugün kazanan numaralar neler?

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3 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Ekim Süper Loto sonuçları 21:30 'da açıklandı.

Sonuçlar açıklandı!

Güncel 3 Ekim Süper Loto sonuçları kazanan numaralar : 7 - 19 - 24 - 27 - 47 - 58

Süper Loto sonuçları! 3 Ekim Pazar Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto bugün kazanan numaralar neler?

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SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NE KADAR? Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Süper Loto sonuçları sonrası 6 bilen çıkmazken 34.829.213,85 ₺ bir sonraki çekişe devretti. 5 bilen 21 kişi 16.018,00₺ kazandı.

Süper Loto sonuçları! 3 Ekim Pazar Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto bugün kazanan numaralar neler?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
  • Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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Haber: Süper Loto sonuçları! 3 Ekim Pazar Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto bugün kazanan numaralar neler? - Haberler
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