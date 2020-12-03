Süper Loto sonuçları 3 Aralık 2020 Perşembe - MPİ Süper Loto açıklandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Süper Loto sonuçları 3 Aralık 2020 Perşembe - MPİ Süper Loto açıklandı mı?

03.12.2020 18:09 | Son Güncelleme: 03.12.2020 18:13
Süper Loto sonuçları 3 Aralık 2020 Perşembe - MPİ Süper Loto açıklandı mı?

Sisal Şans, Milli Piyango Online üzerinden Süper Loto 3 Aralık çekiliş sonuçlarını açıkladı. Çekilişte 6 bilen çıktı mı, büyük ikramiye devretti mi merak ediliyor. MPİ Süper Loto sonuçları haberimizde.

Süper Loto çekilişi canlı ve noter huzurunda 29 Kasım gerçekleşecek. Çekilen numaraları haberimizden öğrenebilirsiniz. Büyük ikramiye sahibi belirlendi. Peki, Süper Loto nasıl oynanır?

3 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sisal Şans, Süper Loto'nun yeni çekilişi 3 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Çekilen numaralar 3 - 7 - 36 - 49 - 50 - 52 oldu. 6 bilen çıkmadı ve 5 bilen 7 kişi 35.287,70 kazandı. Diğer sonuçlar aşağıdaki gibidir.

Süper Loto sonuçları 3 Aralık2020 Perşembe - MPİ Süper Loto açıklandı mı?

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Süper Loto, Pazar, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21.30'da çekiliyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

İlgili Haberler

Süper Loto sonuçları 1 Aralık 2020 Salı - MPİ Süper Loto açıklandı mı?
Süper Loto sonuçları 1 Aralık 2020 Salı - MPİ Süper Loto açıklandı mı?
Süper Loto sonuçları 29 Kasım 2020 Pazar - MPİ Süper Loto açıklandı mı?
Süper Loto sonuçları 29 Kasım 2020 Pazar - MPİ Süper Loto açıklandı mı?
Süper Loto sonuçları 26 Kasım 2020 MPİ Süper Loto bilet sorgulama ekranı | Süper Loto ne kadar devretti? Süper Loto canlı izle!
Süper Loto sonuçları 26 Kasım 2020 MPİ Süper Loto bilet sorgulama ekranı | Süper Loto ne kadar devretti? Süper Loto canlı izle!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Arınç Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Sörloth Nacer Chadli Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süper Loto sonuçları 3 Aralık 2020 Perşembe - MPİ Süper Loto açıklandı mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 18:13:24. #1.15#
title