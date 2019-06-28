Süper Loto sonuçları 27 Haziran: Süper Loto'da tahminler tutmadı, 4 milyon haftaya kaldı!

Süper Loto çekilişi sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. 610. hafta çekilişi canlı yayında ve noter huzurunda yapıldı. Geçen hafta 2 milyon lira devreden Süper Loto'da sonuçlar heyecanla bekleniyordu. 1-54 sayıları arasından çekilen altı sayıyı, oynayanlar arasında bilen çıkmadı. Böylece gelecek haftaya 4.312.781,96 TL devretti. MPİ resmi sitesi mpi.gov.tr'den açıklanan 27 Haziran Süper Loto sonuçları şöyle;

27 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Bu haftanın kazandıran numaraları: 12, 32, 34, 44, 46, 50

Süper Loto'nun 610'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 312 bin 781 lira 96 kuruş devretti.

Diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 38 kişi 13 bin 611 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 737 kişi 205 lira 65'er kuruş, 3 bilen 59 bin 268 kişi 15 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 25 bin 429 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 426 bin 824 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 798 bin 41 lira 80 kuruş kamuya aktarıldı.

KAZANDIĞINIZ İKRAMİYELERİ NEREDEN ALACAKSINIZ?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..