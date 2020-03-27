Süper Loto sonuçları 26 Mart 2020 - MPİ Süper Loto 649. hafta
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Süper Loto, Ekonomi, Güncel

Süper Loto sonuçları 26 Mart 2020 - MPİ Süper Loto 649. hafta

26 Mart Süper Loto sonuçları belli oldu! MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto'nun 649. hafta çekilişi yapıldı. Geçen hafta da büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadığından ikramiye sonraki haftaya devretmişti. İşte, Süper Loto sonuçları, 649. hafta Süper Loto çekilişi, 648. hafta çekiliş sonucu, canlı çekiliş linki ve detaylar…

27.03.2020 10:27 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:27
Süper Loto sonuçları 26 Mart 2020 - MPİ Süper Loto 649. hafta

Süper Loto sonuçları için dün akşam şanslı 6 numara çekildi ve kazanan numaralar açıklandı. Geçen hafta yapılan çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihli çıkmadı ve 16.591.900,43 TL bir sonraki haftaya devretti. 26 Mart Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 19.401.117,64 TL olarak belirlendi. 649. hafta çekilişi yapıldı ve ödül devretti. Süper Loto nasıl oynanır?

649. HAFTA SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ YAPILDI

26 Mart 2020 günü 649. Süper Loto sonuçları noter huzurunda canlı olarak aktarıldı. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde yapılan çekiliş saat 21.15'te başladı. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto canlı izle...

26 MART 2020 PERŞEMBE SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto oyununun 649. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 6, 10, 33, 35 ve 47 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun 649'uncu hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 19 milyon 401 bin 117 lira 64 kuruşluk ikramiye devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 61 kişi 10 bin 427 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 439 kişi 201 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 78 bin 9 kişi 14 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Süper Loto sonuçları için tıklayınız...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 19 MART 2020

Süper Loto oyununun 648. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 12, 17, 19, 35, 44 ve 49 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun 648'inci hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 16 milyon 591 bin 900 lira 43 kuruşluk ikramiye devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 78 kişi 8 bin 943 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 612 kişi 164 lira 10'ar kuruş ve 3 bilen 92 bin 898 kişi 13 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Süper Loto çekilişinde özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

**Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,**

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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