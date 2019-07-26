Süper Loto sonuçları 25 Temmuz 2019: Süper Loto'da ikramiye 20 milyona doğru gidiyor!

Merakla beklenen Süper Loto sonuçları belli oldu. Canlı yayında yapılan Süper Loto'da haftanın kazandıran sayıları heyecanla bekleniyordu. 16 milyon lirayı aşan ikramiyeyi kazanma umuduyla kuponlara sarılan Süper Loto çekilişi sonuçları için umutlarını son ana kadar sürdürdüler. Fakat Süper Loto'da tahminler bir kez daha tutmadı. Altıncı kez devreden Süper Loto'da ikramiyenin haftaya 20 milyon TL'yi bulması bekleniyor. İşte Süper Loto sonuçları 25 Temmuz 2019...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 25 TEMMUZ 2019

Birden 54'e kadar olan sayılar arasından seçilen haftanın kazandıran numaraları: 28, 31, 32, 37, 44 ve 51

Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 16 milyon 624 bin 727 lira devretti. Diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 65 kişi 12 bin 938'er lira, 4 bilen 4 bin 613 kişi 198'er lira, 3 bilen 98 bin 900 kişi 15 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIYOR?

Süper Loto, MPİ tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur. Süper Loto'da devir sınırı yoktur. Altı bilene kadar büyük ikramiye her hafta katlanarak artmaktadır. Bu oyunda verilen en büyük ikramiye 42 milyon liradır.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.