Süper Loto sonuçları 24 Kasım 2020 - MPİ Süper Loto açıklandı mı? Süper Loto ne kadar devretti? Süper Loto çekiliş günleri!
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Süper Loto sonuçları 24 Kasım 2020 - MPİ Süper Loto açıklandı mı? Süper Loto ne kadar devretti? Süper Loto çekiliş günleri!

24.11.2020 17:25 | Son Güncelleme: 24.11.2020 17:28
Süper Loto sonuçları 24 Kasım 2020 - MPİ Süper Loto açıklandı mı? Süper Loto ne kadar devretti? Süper Loto çekiliş günleri!

Sisal Şans, Milli Piyango Online üzerinden Süper Loto 24 Kasım çekiliş sonuçlarını açıkladı. Çekilişte 6 bilen çıktı mı, büyük ikramiye devretti mi merak ediliyor. MPİ Süper Loto sonuçları haberimizde. MPİ Süper Loto açıklandı mı? Süper Loto ne kadar devretti? Süper Loto çekiliş günleri!

Süper Loto çekilişi canlı ve noter huzurunda 24 Kasım gerçekleşecek. Çekilen numaraları haberimizden öğrenebilirsiniz. Büyük ikramiye sahibi belirlendi. Peki, Süper Loto nasıl oynanır?

24 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

En son çekilen Süper Loto hakkında detaylar;

Sisal Şans, Süper Loto'nun yeni çekilişi 24 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Süper loto sonuçları 24 Kasım saat 21:30'da açıklanan süper loto sonuçlarını haberimizden takip edebilirisiniz.

24 Kasım Perşembe Süper Loto sonuçları :

24 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur.

Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer.

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir.

Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir.

Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir.

Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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