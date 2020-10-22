Süper Loto sonuçları 22 Ekim 2020 Perşembe - MPİ Süper Loto açıklandı mı?

Sisal Şans, Milli Piyango Online üzerinden Süper Loto 22 Ekim çekiliş sonuçlarını açıkladı. Çekilişte 6 bilen çıktı mı, büyük ikramiye devretti mi merak ediliyor. MPİ Süper Loto sonuçları haberimizde.

Süper Loto çekilişi canlı ve noter huzurunda 22 Ekim gerçekleşecek. Çekilen numaraları haberimizden öğrenebilirsiniz. Büyük ikramiye sahibi belirlendi. Peki, Süper Loto nasıl oynanır?

22 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sisal Şans, Süper Loto'nun yeni çekilişi 22 Ekim tarihinde gerçekleşecek. Çekilen numaralar 2 - 4 - 15 - 28 - 36 - 52 oldu. 6 bilen çıkmadı ve 5 bilen 8 kişi 47.037,20 kazandı. Diğer sonuçlar aşağıdaki gibidir.

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Süper Loto, Pazar, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21.30'da çekiliyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.