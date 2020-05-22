Süper Loto sonuçları 21 Mayıs 2020 - MPİ Süper Loto 657. hafta çekilişi
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Süper Loto sonuçları 21 Mayıs 2020 - MPİ Süper Loto 657. hafta çekilişi

21 Mayıs Süper Loto sonuçları belli oldu! MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto'nun 657. hafta çekilişi yapıldı. Geçen hafta da büyük ikramiyeyi kazanan bir talihli büyük ödülün sahibi olmuştu. İşte, Süper Loto sonuçları, 657. hafta Süper Loto çekilişi, 656. hafta çekiliş sonucu, canlı çekiliş linki ve detaylar…

Süper Loto sonuçları 21 Mayıs 2020 - MPİ Süper Loto 657. hafta çekilişi
22.05.2020 08:48 | Son Güncelleme: 22.05.2020 08:51

Süper Loto sonuçları için dün akşam şanslı 6 numara çekildi ve kazanan numaralar açıklandı. Geçen hafta yapılan çekilişte büyük ikramiye Ankara'dan bir oyun severe çıktı ve 11.991.833,30 TL sahibi oldu. 21 Mayıs Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 1.817.480,42 TL olarak belirlendi. 657. hafta çekilişi yapıldı ve ödül devretti. Süper Loto nasıl oynanır?

657. HAFTA SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ YAPILDI

21 Mayıs 2020 günü 657. Süper Loto sonuçları noter huzurunda canlı olarak aktarıldı. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde yapılan çekiliş saat 21.15'te başladı. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto canlı izle...

21 MAYIS 2020 PERŞEMBE SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto oyununun 657. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 11, 23, 37, 41 ve 48 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun 657. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 817 bin 480 lira 42 kuruş tutarındaki ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 57 kişi 7 bin 221 lira 55'er kuruş, 4 bilen 2 bin 681 kişi 166 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 51 bin 402 kişi 14 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Süper Loto sonuçları için tıklayınız...

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Süper Loto çekilişinde özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

**Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,**

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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