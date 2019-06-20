Süper Loto sonuçları 20 Haziran: İşte 609. haftanın numaraları

Süper Loto çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi, canlı yayında Süper Loto 609. hafta çekilişini yaptı. Noter huzurunda yapılan çekiliş ile haftanın kazandıran numaraları belirlendi. Aşağıdaki bu akşamın şanslı sayıları ile kuponunuzu anında sorgulayabilirsiniz. MPİ resmi sitesinde açıklanacak Süper Loto çekilişi sonuçları için aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bu akşamın kazandıran Süper Loto sayıları: 5 - 21 - 33 - 38 - 42 - 49

Bu haftanın büyük ikramiyesi 2 milyon 28 bin lira!

19 Haziran Süper Loto sonuçları

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Geçen haftanın kazandıran numaraları: 14 - 18 - 20 - 38 - 41 - 50

Süper Loto çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 22 milyon 527 bin 637 lira ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 84 kişi 11 bin 43'er lira, 4 bilen 5 bin kişi 200'er lira, 3 bilen 108 bin 641 kişi 15 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Bu haftaki çekilişte toplam 26 milyon 159 bin 997 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 2 milyon 555 bin 183 lira, şans oyunları vergisi olarak da 1 milyon 431 bin 191 lira kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NASIL ÖDENİYOR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler, her hafta Perşembe günü saat 21.15'te yapılmaktadır.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.