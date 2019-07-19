Süper Loto sonuçları 18 Temmuz: İkramiye 12 milyon lirayı aştı!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto sonuçları belli oldu. Canlı yayında yapılan Süper Loto çekilişi heyecanla izlendi. Haftalardır devreden Süper Loto'da haftanın kazandıran sayıları belirlendi. Bu sayıları doğru tahmin eden olmayınca Süper Loto 5. kez devretti. Haftaya devreden miktarı ise 12.911.101,70 TL. İşte 18 Temmuz Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 18 TEMMUZ

Süper Loto'da haftanın şanslı sayıları: 2 - 30 - 36 - 43 - 47 - 52

Süper Loto'da bu hafta da altı bilen çıkmadı ve 12 milyon 911 bin 101 lira 70 kuruş haftaya devretti. Ayrıca beş bilen 59 kişi 12 bin 307 lira yetmiş beşer kuruş, 4 bilen 3 bin 490 kişi 225 lira kırk beşer kuruş ve 3 bilen 77 bin 142 kişi 17 lira yirmi beşer kuruş ikramiye kazandılar.

SÜPER LOTO'DA İKRAMİYELER NASIL ÖDENİYOR?

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devreder. Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.