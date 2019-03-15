Süper Loto Sonuçları 14 Mart 2019: Süper Loto'da altı bilen yok, devir tam 2 milyon lira!

Süper Loto sonuçları dün akşam yapılan çekiliş ile belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan 595. hafta Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmadı. Süper Loto sonuçlarına göre 2 milyon liralık büyük ikramiye haftaya devretti. İşte 14 Mart Süper Loto çekilişinin kazandıran numaraları, ikramiye dağılımı ve Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 14 MART

Süper Loto 595. hafta kazandıran numaraları: 4, 32, 41, 42, 43, 53

Süper Loto'nun 595'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 10 bin 807 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 38 kişi 11 bin 981 lira, 4 bilen 2 bin 327 kişi 212 lira, 3 bilen 49 bin 361 kişi 16 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 783 bin 165 lira ikramiye dağıtıldı.

GEÇEN HAFTA SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 594. hafta kazandıran sayılar: 6, 15, 24, 29, 39, 44

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL/ BEŞİKTAŞ

Süper Loto'nun 594'üncü hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 965 bin 740 lira ikramiyenin sahibi oldu. MPİ tarafından açıklamaya göre Süper Loto çekilişinde altı bilen kişi, kuponunu İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir bayiden yaptığı öğrenildi.

Geçen hafta yapılan Süper Loto çekilişinde 6 bilen 1 kişi 1 milyon 965 bin 740 lira, 5 bilen 69 kişi 6 bin 451 lira, 4 bilen 2 bin 916 kişi 166 lira, 3 bilen 56 bin 476 kişi 14 lira 40'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu İstanbul'un Beşiktaş ilçesinden yatırdığı bildirildi.

SÜPER LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR, KURALLARI NEDİR?

Süper Loto tüm dünyada oynanan ve çok tutulan bir talih oyunudur. Süper Loto 6/54 ülkemizde ise 2007 yılından itibaren oynatılmaya başlanmıştır. Türkiye'de bu oyun, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenir ve yetkilendirilmiş Süper Loto bayileri tarafından satışı gerçekleştirilir. Çok beğenilen bir oyun olduğundan, her işlek caddede bir Süper Loto bayisi bulmanız mümkündür.

Süper Loto nasıl oynanır? Süper Loto'da diğer şans oyunlarında olduğu gibi iki seçenek mevcuttur. Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; bir kolonda mevcut olan 1'den 54'e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir. Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır. Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır. Büyük ikramiye 1,5 milyon ile 2 milyon arasındadır.

Süper Loto çekilişleri her hafta Perşembe günü saat 21:30'da yapılır. Süper Loto çekiliş sonuçları, en hızlı şekilde mpi.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Süper Loto'da altı tutturmak, diğer şans oyunları arasında en zor olanıdır ve olasılığı en düşük olanıdır. Devir sınırı olmayan Süper Loto'da ikramiye her hafta artmakta ve daha çok rağbet görmektedir.

Süper Loto'da kazanılan ikramiyelerin ödenmesi ise şöyle;

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.