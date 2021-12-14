Süper Loto sonuçları! 14 Aralık Salı Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto bugün kazanan numaralar neler?

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14 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Aralık Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar 21:30 'da açıklanacak.

En son yapılan 12 Aralık Süper Loto sonuçları şu şekilde : 17-19-37-51-55-59

14 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

14 Aralık Salı Süper Loto kazanan numaralar: 9-34-35-36-40-57

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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