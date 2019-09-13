Süper Loto sonuçları 12 Eylül: 621. hafta Süper Loto'dan bir kişiye 2,2 milyon lira!

13.09.2019 07:26

Şans oyunları içinde en çok kazandıran oyun olan Süper Loto, bir talihliyi daha milyoner yaptı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 621. hafta Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu. Süper Loto'da 1-54 sayılarını içeren toplardan altı tanesi seçiliyor. Kazanma oranı en düşük olan Süper Loto'da bir kişi altı sayıyı doğru tahmin etti. Ödülü ise2.226.300,35 TL oldu. İşte MPİ tarafından açıklanan 12 Eylül Süper Loto çekilişi sonuçları ve kupon sorgulama...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 12 EYLÜL



kazandıran numaralar 7, 22, 38, 39, 53 ve 54

Süper Loto oyununun 621. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 226 bin 300 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 44 kişi 11 bin 457 lira 70'er kuruş, 4 bilen 2 bin 698 kişi 202 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 57 bin 150 kişi 16 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

SÜPER LOTO'DA İKRAMİYELER NEREDEN, NASIL ALINIR?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.