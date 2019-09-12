Süper Loto sonuçları 12 Eylül 2019 - MPİ 621. Süper Loto çekilişi sonucu

12.09.2019 09:47

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından 2007 yılından beri düzenlemektedir. Perşembe akşamları canlı yayında yapılan Süper Loto çekilişinde bir küreye 1-54 sayılarını içeren küreler yerleştirilir ve içinden altı sayı seçilir. Katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi halinde çeşitli ikramiye kazanır. Geçen hafta bir kişi altı bilmiş ve devirli olan 4.631.884,00 TL ikramiye kazandı. Peki, Süper Loto çekilişi saat kaçta?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi Beyoğlu'ndaki Galatasaray Şube Müdürlüğünde yapılmaktadır. Canlı yayında yapılan çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. Saat 21.15'te başlayan Süper Loto çekilişi mpi.gov.tr adresinden naklen yayınlanmaktadır.

12 EYLÜL 2019 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Canlı yayında yapılan 621. Süper Loto çekilişi ile haftanın şanslı sayıları belirlenecek. Saat 21.30'dan sonra 12 Eylül 2019 Süper Loto çekilişi sonuçları, aşağıdaki bağlantıdan yayımlanmaktadır.

12 Eylül Süper Loto çekilişi sonuçları

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 620. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 24, 26, 28, 46 ve 51 olarak belirlendi.

Süper Loto çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 631 bin 884 lira ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Malatya'nın Doğanşehir ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 44 kişi 12 bin 884'er lira, 4 bilen 2 bin 989 kişi 206'şar lira, 3 bilen 63 bin 252 kişi 16 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO HAKKINDA

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.