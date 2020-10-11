Süper Loto sonuçları 11 Ekim 2020 Pazar: MPİ Süper Loto sorgulama
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Süper Loto sonuçları 11 Ekim 2020 Pazar: MPİ Süper Loto sorgulama

11.10.2020 21:58 | Son Güncelleme: 11.10.2020 22:01
Süper Loto sonuçları 11 Ekim 2020 Pazar: MPİ Süper Loto sorgulama

Sisal Şans, Milli Piyango Online üzerinden Süper Loto 11 Ekim çekiliş sonuçlarını açıkladı. Çekilişte 6 bilen çıktı mı, büyük ikramiye devretti mi merak ediliyor. MPİ Süper Loto sonuçları haberimizde.

Süper Loto çekilişi canlı ve noter huzurunda 11 Ekim saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilen numaralar 11, 29, 38, 39, 41, 57 oldu. Çekilişte 28.317.693 devretti. Büyük ikramiye sahibi belirlendi. Peki, Süper Loto nasıl oynanır?

11 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Sisal Şans, Süper Loto'nun yeni çekilişi 11 Ekim 2020 tarihinde saat 21.30'da gerçekleştirdi. Çekilen numaralar 11, 29, 38, 39, 41, 57 oldu. 6 bilen çıkmadı ve 28.317.693 devretti. 5 bilen 6 kişi 49.462,50 TL, 4 bilen 813 kişi 567,80 TL, 3 bilen 20 bin 169 kişi 27,75 TL, 2 bilen 189.211 kişi ise 3,10 TL kazandı.

Süper Loto sonuçları 11 Ekim 2020 Pazar: MPİ Süper Loto sorgulama

Süper Loto, Pazar, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21.30'da çekiliyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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