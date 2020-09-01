SÜPER LOTO'DAN BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN TALİHLİ ÇEKİNİ TESLİM ALDI
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SÜPER LOTO'DAN BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN TALİHLİ ÇEKİNİ TESLİM ALDI

Sisal Şans tarafından 27 Ağustos Perşembe Günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 1 kişi 32 milyon 364 bin 752 TL ikramiye kazandı.

01.09.2020 18:22 | Son Güncelleme: 01.09.2020 18:27

Sisal Şans tarafından 27 Ağustos Perşembe Günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 1 kişi 32 milyon 364 bin 752 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu.

Sisal Şans tarafından 27 Ağustos Perşembe Günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 1 kişi 32 milyon 364 bin 752 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu. 6, 10, 31, 43, 52, 59 sayılarına isabet eden Süper Loto kuponu ile 32 milyon 364 bin 752 TL kazanan talihliye, Halkbank Levent Şube Müdürü Ferda Ergenç ve Sisal Şans CEO'su Selim Ergün çeki teslim etti.

'HERKESİN ŞANSI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Büyük ikramiyeyi kazanan talihliye çekinin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans CEO'su Selim Ergün, 'Sisal Şans ailesi olarak ilk büyük ikramiyemizi Süper Lotoda 32 milyon TL olarak vermekten çok mutluyuz. İkramiyeyi Tekirdağ Muratlı ilçesinden bir talihli kazandı. Herkesin şansı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Çekini teslim alan talihli, kazandığı ikramiyenin bir kısmıyla yatırım yapacağını belirterek, 'Bir süredir şans oyunları oynamaya devam ediyordum. Sayısal Loto'yu genelde 4 kolon oynuyorum, 2 kolonu kendim oynarken, 2 kolonu da terminale oynatıyorum, büyük ikramiyenin terminalden oynanan kupona çıktığını öğrendim. Çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz kontrol ettim ve ikramiyeyi kazandığımı öğrenmemin ardından birkaç gün bekledim, 100 bin TL üzeri ikramiyenin bankalar aracılığıyla teslim edildiği bilgisini aldıktan sonra banka ile iletişime geçtim, büyük ikramiyeyi kazandığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu

SÜPER LOTO'DAN BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN TALİHLİ ÇEKİNİ TESLİM ALDI

Kaynak: DHA

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