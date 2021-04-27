Süper Loto'dan 19.9 milyon lira kazanan talihli çekini teslim aldı
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Süper Loto'dan 19.9 milyon lira kazanan talihli çekini teslim aldı

Süper Loto'dan 19.9 milyon lira kazanan talihli çekini teslim aldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sisal Şans tarafından 15 Nisan Perşembe günü düzenlenen Süper Loto çekilişinde 19 milyon 944 bin 580 TL'lik ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı.

Sisal Şans tarafından 15 Nisan Perşembe günü düzenlenen Süper Loto çekilişinde 19 milyon 944 bin 580 TL'lik ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı. İkramiyeyi, 4, 9, 37, 43, 45, 54 sayılarına isabet eden kuponuyla kazanan adını vermek istemeyen talihliye çekini; banka müdürü ve Sisal Şans yetkilisi teslim etti.

Büyük ikramiyeyi kazanan adını vermek istemeyen talihliye çekinin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans yetkilisi, "Sisal Şans ailesi olarak Süper Loto'da 5. kez büyük ikramiye kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederken, talihlimizin hayallerinin gerçekleşmesini sağlamak ve herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz. Faaliyete başladığımız 1 Ağustos 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında toplamda 2 milyar 434 milyon 186 bin 646 TL ikramiye dağıtılmasını sağlayan kurumumuz oyun severlere kazandırmaya devam edecektir" dedi.

Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri üyesi olunan "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.Dünya Piyango Birliği Üyesi Firma tarafından üretilen son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. (Fotoğraflı)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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