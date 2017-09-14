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Süper Loto'dan 1 Kişiye 24 Milyon

6 bilen bir kişi, 24 milyon 644 bin 631 lira 5 kuruş ikramiye kazandı.

Süper Loto'dan 1 Kişiye 24 Milyon

6 bilen bir kişi, 24 milyon 644 bin 631 lira 5 kuruş ikramiye kazandı.

Kaynak: Dunya.com