Süper Loto'da şans bu kez Malatya'ya güldü

06.09.2019 15:14

Süper Loto'nun 620. hafta çekilişinde 6 rakamın doğru olarak oynandığı kupon, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yatırıldı.

Süper Loto'nun 620. hafta çekilişinde şanslı kuponun yatırıldığı Malatya'nın Doğnaşehir ilçesine bağlı Yeni Mahallede bayilik yapan Zakir Keçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lotoda 6 bilen ve 4 milyon 631 bin 884 lira kazanan talihlinin kuponunun bayisinden yatırıldığını söyledi.

Keçeci, talihlinin yanına geldiğini belirterek, "88 yaşındaki amcamız oynadığı kuponları getirip kontrol ettirirken büyük ikramiyenin kendisine çıktığını öğrendi. Beraber kuponu Doğanşehir ilçe noterliğine götürüp onaylattık. Daha sonra Ankara'ya gideceğiz. Bu yıl 3 ay arayla Sayısal Loto ve Süper Loto'da büyük ikramiye ilçemize çıktı. Kazanan kişiye hayırlı olsun diyorum." dedi.

Kaynak: AA