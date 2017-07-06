Süper Loto'da Büyük İkramiye Başkent'e Çıktı

11 kez devreden Süper Loto'da 6 Temmuz akşamı gerçekleşen çekilişte büyük ikramiye Ankara Keçiören'e çıktı.



Haftalardır devreden ve 37 milyon TL'yi aşan Süper Loto, akşam saatlerinde gerçekleştirilen çekilişle Ankaralı bir vatandaşı milyoner yaptı. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte 37 milyon TL'yi aşan ikramiyeyi 2, 5, 24, 39, 45, 49 sayıları getirdi. - ANKARA