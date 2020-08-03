Süper Loto'da 5 bilen 3 kişiden 1'i Trabzon'dan
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Süper Loto'da 5 bilen 3 kişiden 1'i Trabzon'dan

SİSAL Şans, Süper Loto'nun dünkü çekilişinde, 6 bilen çıkmadığından büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti.

Süper Loto'da 5 bilen 3 kişiden 1'i Trabzon'dan
03.08.2020 14:47 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:22

SİSAL Şans, Süper Loto'nun dünkü çekilişinde, 6 bilen çıkmadığından büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti. Çekilişte; 5 bilen 3 kişiden birinin 27,979.6 TL'lik ikramiyesi Trabzon'da bir kişiye çıktı.

Sisal Şans, Süper Loto'nun ilk çekilişini 2 Ağustos 2020 tarihinde saat 20.00'da gerçekleştirdi. Çekilen numaralar 9, 16, 18, 44, 47, 51 oldu; 6 bilen çıkmadığından 25.5 milyon TL'lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti.

Çekilişte;5 bilen 3 kişi 27,979.6 TL,4 bilen 250 kişi 522.25 TL,3 bilen 5.623 kişi 28.15 TL,2 bilen 54,249 kişi ise 3.05 TL ikramiyeye hak kazandı.Süper Loto, pazar, salı ve perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü, saat 20.00'da çekiliyor.TRABZON'A İKRAMİYE

Süper Loto'da 6 bilen çıkmadığından 25.5 milyon TL'lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devrederken, 5 bilen 3 kişiden birinin kuponunu Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yer alan bir büfede oynadığı öğrenildi. Büfe işletmecisi Murat Tuncer, 6 bilenin olmadığı Süper Loto'da 5 bilen 3 kişiden birinin büfelerinden kuponunu yatırdığını belirterek, talihlinin henüz ortaya çıkmadığını söyledi. Tuncer, "Dün ilk şans oyunumuzdu. İkramiye isabet eden 3 kişiden biri bizim bayimizden çıktı. Yaklaşık 28 bin TL tutarında ödül almaya hak kazandı. Yaklaşık 1-1,5 sene öncesinde on numara oyununda 300 bin TL'ye yakın ödül bizim bayimizden çıkmıştı. Talihli vatandaşımızı tanımıyoruz. İnşallah ihtiyaç sahibi birine denk gelmiştir" dedi.


Kaynak: DHA

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