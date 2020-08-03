Süper Loto'da 5 bilen 3 kişiden 1'i Çorum'dan
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Süper Loto'da 5 bilen 3 kişiden 1'i Çorum'dan

Süper Loto'da 5 bilen 3 kişiden 1'i Çorum'danSİSAL Şans, Süper Loto'nun dünkü çekilişinde, 6 bilen çıkmadığından büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti.

03.08.2020 14:10 | Son Güncelleme: 03.08.2020 14:15

Süper Loto'da 5 bilen 3 kişiden 1'i Çorum'dan

SİSAL Şans, Süper Loto'nun dünkü çekilişinde, 6 bilen çıkmadığından büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti. Çekilişte; 5 bilen 3 kişiden birinin 27,979.6 TL'lik ikramiyesi Çorum'da bir kişiye çıktı.

Sisal Şans, Süper Loto'nun ilk çekilişini 2 Ağustos 2020 tarihinde saat 20.00'da gerçekleştirdi. Çekilen numaralar 9, 16, 18, 44, 47, 51 oldu; 6 bilen çıkmadığından 25.5 milyon TL'lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti.

Çekilişte;

5 bilen 3 kişi 27,979.6 TL,

4 bilen 250 kişi 522.25 TL,

3 bilen 5.623 kişi 28.15 TL,

2 bilen 54,249 kişi ise 3.05 TL ikramiyeye hak kazandı.

Süper Loto, pazar, salı ve perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü, saat 20.00'de çekiliyor.

ÇORUM'A İKRAMİYE

Süper Loto'da 6 bilen çıkmadığından 25.5 milyon TL'lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devrederken, 5 bilen 3 kişiden birinin kuponunu Çorum merkezde yer alan bir büfede oynadığı öğrenildi. Büfe sahibi Rıfat Umur, 6 bilenin olmadığı Süper Loto'da 5 bilen 3 kişiden birinin kendi büfesinden kuponunu yatırdığını belirterek, "Daha önce de büyük ikramiye olarak iki sefer 10 Numara vermiştik. Bu 3'üncü büyük ikramiyemiz oldu. 27,979.6 TL kazanan şanslı henüz büfeye gelmedi. Geldiğinde kendisine yardımcı olacağız" dedi.

Süper Loto'da 5 bilen 3 kişiden 1'i Çorum'dan

Kaynak: DHA

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