Süper Loto çekilişi saat kaçta? 5 Eylül 2019 Süper Loto sonuçları

05.09.2019 09:17

Şans oyunları arasından en çok kazandıran şans oyunu Süper Loto'da çekiliş günü geldi. Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları yapılan Süper Loto'da 1-54 numaraları arasından altı sayı canlı yayında çekiliyor. Bu sayılardan sırasıyla 6, 5, 4 ve 3 bilenler ikramiye kazanıyor. Geçtiğimiz günlerde bir kişiye 36 milyon lira kazandıran Süper Loto'da altı bilen çıkacak mı merakla bekleniyor.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto ve diğer şans oyunların çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılıyor. Canlı yayın, Beyoğlu'ndaki Galatasaray MPİ hizmet binasında yapılıyor. Vatandaşların da katılabildiği canlı yayın 21.15'de başlıyor. Bu canlı yayın aynı zamanda mpi.gov.tr adresinden yayınlanıyor. Çekilişi takiben 21.30'dan sonra Süper Loto sonuçları aşağıdaki bağlantıdan açıklanıyor.

5 EYLÜL 2019 SÜPER LOTO SONUÇLARI

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Kazandıran sayıları: 3, 8, 13, 21, 42 ve 45

Süper Loto oyununun 619. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 128 bin 136 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 68 kişi 7 bin 88'er lira, 4 bilen 3 bin 126 kişi 167 lira 85'er kuruş, 3 bilen 62 bin 449 kişi 14 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 887 bin 214 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 330 bin 408 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 743 bin 583 lira kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NASIL ÖDENİYOR?

Süper Loto, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanmaktadır. Altı bilen olana kadar büyük ikramiye, sonraki haftaya devretmektedir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.