Süper Loto çekilişi saat kaçta? (Süper Loto'da en çok çıkan sayılar)

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Süper Loto, 613. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Geçen hafta 9.704.399,26 TL devreden oyunda büyük ikramiyenin 12 milyon lirayı aşması bekleniyor. Perşembe akşamları düzenlenen Süper Loto çekilişi, MPİ tarafından canlı yayında takip edilebiliyor. Bu akşam oyunda şansınızı deneyenler için Süper Loto'da en çok sayıları haberimizde derledik. Peki 18 Temmuz Süper Loto çekilişi saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto, diğer şans oyunları arasında kazanma oranı en düşük olanıdır. Bu oyunda 1'den 54'e kadar olan sayılar küreye atılır ve içinde altı sayı çekilir. Katılımcıların ise 6, 5, 4 ve 3 sayıyı bilmesi halinde değişik oranlarda ikramiye kazanırlar. Perşembe akşamları yapılan Süper Loto çekilişi canlı yayın 21.15'te başlıyor. Bu yayını isterseniz aşağıdaki bağlantıdan online izleyebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI

SÜPER LOTO SONUÇLARI MPİ

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın kazandıran numaraları: 22, 27, 31, 34, 38, 52

Süper Loto'nun 612. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 9 milyon 704 bin 399 lira 26 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 77 kişi 8 bin 420 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 672 kişi 191 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 77 bin 618 kişi 15 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 539 bin 91 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 788 bin 350 lira 34 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 429 lira 97 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

13 * 328 kez/ 35 * 324 kez/ 37 * 320 kez/ 1 * 292 kez/ 45 * 292 kez

17 * 288 kez/ 4 * 284 kez/ 47 * 280 kez/ 20 * 280 kez/ 43 * 276 kez

22 * 276 kez/ 33 * 272 kez/ 23 * 272 kez/ 18 * 268 kez/ 36 * 268 kez

29 * 264 kez/ 40 * 264 kez/ 19 * 264 kez/ 49 * 264 kez/ 5 * 260 kez

46 * 256 kez/ 39 * 256 kez/ 50 * 252 kez/ 14 * 252 kez/ 54 * 252 kez

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIYOR?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.