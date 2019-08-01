20 milyon liralık dev çekiliş! Süper Loto sonuçları sorgulama - Süper Loto'da en çok çıkan sayılar!

Süper Loto çekilişi için geriye sayım başladı. 6 kez devreden Süper Loto'da ikramiyenin 20 milyon lirayı aşması bekleniyor. Dev ikramiyenin hayali ile kuponlar dolduruldu, bayilerdeki makinelerden otomatik oynatıldı ve bu akşam yapılacak çekiliş beklenmeye başlandı. Haberimizdeki en çok çıkan sayıları ile sizler de şansınızı deneyebilirsiniz. Peki, Süper Loto saat kaçta çekilecek, sonuçlar ne zaman belli olacak? İşte tüm detaylar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto, diğer şans oyunları arasında kazanma oranı en düşük olanıdır. Bu oyunda 1'den 54'e kadar olan sayılar küreye atılır ve içinde altı sayı çekilir. Katılımcıların ise 6, 5, 4 ve 3 sayıyı bilmesi halinde değişik oranlarda ikramiye kazanırlar. Perşembe akşamları yapılan Süper Loto çekilişi canlı yayın 21.15'te başlıyor. Bu yayını isterseniz aşağıdaki bağlantıdan online izleyebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI



Süper Loto çekilişi ile haftanın şanslı sayıları belirlenecek. Çekilişi sizler için takip edip sonuçları anlık olarak haberimizle sizlere ulaştıracağız. Aynı zamanda 21.30'dan sonra yayınlanacak Süper Loto sonuçları için sizler de aşağıdaki bağlantıdan takip edebilir, eski sonuçlara göz atabilirsiniz.



SÜPER LOTO'DA DEVREDEN HAFTANIN ŞANSLI SAYILARI

25 Temmuz: 28 - 31 - 32 - 37 - 44 - 51

18 Temmuz: 02 - 30 - 36 - 43 - 47 - 52

11 Temmuz: 22 - 27 - 31 - 34 - 38 - 52

4 Temmuz: 11 - 14 - 21 - 25 - 43 - 48

27 Haziran: 12 - 32 - 34 - 44 - 46 - 50

20 Haziran: 05 - 21 - 33 - 38 - 42 - 49

SÜPER LOTO SONUÇLARI MPİ

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'da geçen haftanın kazandıran numaraları: 28, 31, 32, 37, 44 ve 51

Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 16 milyon 624 bin 727 lira devretti. Diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 65 kişi 12 bin 938'er lira, 4 bilen 4 bin 613 kişi 198'er lira, 3 bilen 98 bin 900 kişi 15 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

13 * 328 kez/ 35 * 324 kez/ 37 * 320 kez/ 1 * 292 kez/ 45 * 292 kez

17 * 288 kez/ 4 * 284 kez/ 47 * 280 kez/ 20 * 280 kez/ 43 * 276 kez

22 * 276 kez/ 33 * 272 kez/ 23 * 272 kez/ 18 * 268 kez/ 36 * 268 kez

29 * 264 kez/ 40 * 264 kez/ 19 * 264 kez/ 49 * 264 kez/ 5 * 260 kez

46 * 256 kez/ 39 * 256 kez/ 50 * 252 kez/ 14 * 252 kez/ 54 * 252 kez

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIYOR?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.