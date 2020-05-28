Süper Loto çekildi (2) Süper Loto oyununun 658. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 813 bin 679 lira 2 kuruşluk ikramiye devretti.

Süper Loto oyununun 658. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 813 bin 679 lira 2 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 73 kişi 6 bin 191 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 309 kişi 148 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 61 bin 815 kişi 13 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Kaynak: AA