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Süper Loto çekildi (2)

Süper Loto oyununun 657. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 817 bin 480 lira 42 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Süper Loto çekildi (2)
21.05.2020 21:47 | Son Güncelleme: 21.05.2020 21:47

Süper Loto oyununun 657. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 817 bin 480 lira 42 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 57 kişi 7 bin 221 lira 55'er kuruş, 4 bilen 2 bin 681 kişi 166 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 51 bin 402 kişi 14 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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