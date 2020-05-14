Süper Loto çekildi (2) Süper Loto oyununun 656'ncı hafta çekilişinde, 6 bilen 1 kişi 11 milyon 991 bin 833 lira 30 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Süper Loto oyununun 656'ncı hafta çekilişinde, 6 bilen 1 kişi 11 milyon 991 bin 833 lira 30 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 54 kişi 11 bin 204 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 554 kişi 185 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 75 bin 498 kişi 14 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Ankara'nın Keçiören ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

(Bitti)

Kaynak: AA