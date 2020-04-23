Süper Loto çekildi (2) Süper Loto oyununun 653'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 697 bin 771 lira 31 kuruşluk ikramiye devretti.

Süper Loto oyununun 653'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 697 bin 771 lira 31 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 24 kişi 14 bin 32 lira 60'ar kuruş, 4 bilen bin 810 kişi 201 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 41 bin 429 kişi 14 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Kaynak: AA