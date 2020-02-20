Süper Loto çekildi (2)

20.02.2020 22:10 | Son Güncelleme: 20.02.2020 22:10

Süper Loto oyununun 644. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 478 bin 648,39 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 46 kişi 11 bin 758,50'şer lira, 4 bilen 3 bin 134 kişi 187,40'ar lira, 3 bilen 65 bin 986 kişi 15'er lira ikramiye kazandı.

(Bitti)

Kaynak: AA