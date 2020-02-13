Süper Loto çekildi (2)

13.02.2020 21:42 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:42

Süper Loto oyununun 643. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 90 bin 272 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 54 kişi 8 bin 765'er lira, 4 bilen 3 bin 66 kişi 167'şer lira, 3 bilen 62 bin 707 kişi 13 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Kaynak: AA