Süper Loto çekildi (2)

06.02.2020 22:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 22:46

Süper Loto oyununun 642. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 15 milyon 673 bin 61 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 100 kişi 7 bin 431'er lira, 4 bilen 4 bin 905 kişi 164'er lira, 3 bilen 98 bin 339 kişi 13 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Antalya'nın Kumluca ilçesinden yatırdığı bildirildi.

(Bitti)

Kaynak: AA