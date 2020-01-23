Süper Loto çekildi (2)
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Süper Loto çekildi (2)

Süper Loto oyununun 640. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 9 milyon 466 bin 703 liralık ikramiye devretti.

23.01.2020 21:40 | Son Güncelleme: 23.01.2020 21:40
Süper Loto çekildi (2)

oyununun 640. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 9 milyon 466 bin 703 liralık ikramiye devretti.

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 68 kişi 8 bin 949'ar lira, 4 bilen 3 bin 915 kişi 168'er lira, 3 bilen 77 bin 962 kişi 14 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Kaynak: AA
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