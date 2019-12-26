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Süper Loto çekildi (2)

Süper Loto'nun 636. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 371 bin 324 lira ikramiyenin sahibi oldu.

26.12.2019 21:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:40
Süper Loto çekildi (2)

'nun 636. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 371 bin 324 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 48 kişi 10 bin 648 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 859 kişi 194 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 60 bin 872 kişi 15 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Erzurum'un Palandöken ilçesinden yatırdığı bildirildi.

(Bitti)

Kaynak: AA
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