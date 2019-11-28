Süper Loto çekildi (2)

28.11.2019 21:42 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:42

Süper Loto oyununun 632. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 17 milyon 520 bin 125 lira 28 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 83 kişi 9 bin 978 lira 50'şer, 4 bilen 5 bin 252 kişi 171 lira 10'ar, 3 bilen 105 bin 658 kişi 14 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Kaynak: AA